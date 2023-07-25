Пушилин сообщил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные уничтожили примерно 30% от всей военной техники, поставленной западными странами украинской армии перед началом наступления. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», — заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что на этом рано «ставить точку», поскольку поставка вооружения Киеву продолжается, однако, по его словам, поставки новой техники идут уже не с такой интенсивностью.

Напомним, днем ранее, 24 июля, российские войска уничтожили склады украинских боеприпасов в Харьковской и Херсонской областях.

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