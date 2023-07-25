Пушилин: нескончаемые волны мобилизации на Украине переходят все грани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал на «нескончаемые» волны мобилизации на Украине, отметив, что резервы у украинских войск все еще сохраняются для атак, однако безуспешных.

«Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани. Тем не менее резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию соприкосновения», — заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность «по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее».

Как писал сайт KP.RU, Пушилин также сообщил об уничтожении 30% поставленной Киеву техники западных стран, отметив при этом, что на этом рано «ставить точку», поскольку поставка оружия украинским войскам продолжается.