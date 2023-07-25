Россия и Индия создали совместное железнодорожное предприятие Фото: Shutterstock

Российская компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписала в Нью-Дели акционерное соглашение с индийской Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), выиграв самый большой тендер в истории железных дорог. Это следует из материалов поездки премьер-министра России Михаила Мишустина во время поездки в Бурятию.

Соглашение подразумевает создание российско-индийского предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет заниматься строительством и обслуживанием поездов Vande Bharat для нужд Индии. Российская сторона будет владеть 75% акций, индийская - 25%. Всего планируется произвести 120 шестнадцативагонных поездов дальнего следования со спальными местами.

Согласно заключённому соглашению, предприятие будет производить поезда на протяжении четырёх лет, а затем ещё 35 лет заниматься их обслуживанием. Всё это стало самым большим и прибыльным тендером в истории железных дорог в принципе, так как принесёт России ТМХ 6,5 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия стала третьим по величине торговым партнёром для Индии.