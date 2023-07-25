МИД Молдавии вызвал посла России из-за антенн на здании диппредставительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызовет российского посла в республики в Кишиневе Олега Васнецова для того, чтобы тот дал объяснения по поводу антенн на здании диппредставительства. Об этом сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

«МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа … Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу», — сказано в заявлении министерства.

Как передает ТАСС, в пресс-службе министерства МИДЕИ уточнили, что особую обеспокоенность вызвала публикация молдавского интернет-ресурса «Журнал», в которой указывали на большое число антенн на зданиях российского посольства, расположенного в центре Кишинева. В статье заявляли, что при помощи подобного оборудования якобы могут собирать конфиденциальные данные.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Молдавия идет по пути демонтаже связей с Россией.