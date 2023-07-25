Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

Песков прокомментировал возможно возвращения к зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращение к зерновой сделке на данный момент невозможно, поскольку не выполнены условия соглашения, которые касаются Москвы. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению данной инициативы.

«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно», - заявил представитель Кремля во вторник, 25 июля.

Песков подчеркнул, что де-факто зерновая сделка так и не была исполнена. При этом, как он отметил, президент России Владимир Путин «четко дал понять», что Москва возобновит сделку, как только она будет исполнена.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ исключили восстановление зерновой сделки без участия Москвы.