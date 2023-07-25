Матвиенко: системного решения проблемы электросамокатов нет Фото: Shutterstock

На данный момент системного решения проблемы безопасного использования электросамокатов нет. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

— Системного решения этой проблемы нет. И одним законом, каким бы он ни был умным, эту проблему не решить. И запретом эту проблему не решить. Лишать людей удобных индивидуальных средств передвижения? Это не выход, — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, необходимо контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями самокатов, но при этом на данный момент региональные власти и МВД не способны осуществлять эффективный контроль.

Матвиенко добавила, что эклектросамокатам необходимы средства идентификации, в том числе и номера, которые позволят привлекать к ответственности нарушителей. На данный момент, если водитель самоката совершил серьезное преступление и скрылся, привлечь его к ответственности очень сложно.

Ранее KP.RU расскаызвал, что Минтранс предложил ужесточить штрафы за нарушение ПДД водителями самокатов, а также ввести обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности.