Обязательная регистрация и повышение штрафов: Минтранс предлагает жестче наказывать за нарушения при езде на электросамокатах

Минтранс предлагает ввести новые меры, которые позволят сделать более безопасными электросамокаты и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс предлагает ввести новые меры, которые позволят сделать более безопасными электросамокаты и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Речь об обязательной регистрации электросамокатов, повышении штрафов за опасную езду и об ограничении скорости обгона пешеходов.

Поправки в ПДД, касающиеся управления электросамокатами, были внесены в марте. По ним электросамокатам запрещено развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали. Теперь Минтранс хочет ограничить скорость обгона пешеходов до 10 км/ч. Также чиновники предлагают регистрировать электросамокаты и заносить их в единый электронный реестр. Это позволит выяснить, кто управлял самокатом, если он скрылся с места ДТП. Эксперты с этим согласны. По их словам только обязательная регистрация электросамокатов через сайт Госуслуги позволит их идентифицировать.

- Это необходимые меры, электросамокатов становится все больше, как и нарушений. И эту сферу необходимо регулировать, - рассказал корреспонденту KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он напомнил, что с инициативой о регистрации самокатов ранее выступал Национальный автомобильный союз и депутат Михаил Делягин. В Госдуму внесен законопроект. И вот, чиновники наконец откликнулись.

- Чиновники у нас бегут позади паровоза, - отметил он.

По его словам, сейчас штрафы в отношении самокатчиков действуют лишь на бумаге, прецедентов практически нет. Максимальный штраф - 1500 рублей. И это при том, что по данным МВД, только первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием электросамокатов (на 60% больше, чем в прошлом году). В этих происшествиях погибли 5 человек, еще 516 — пострадали. Статистика довольно условная и, по мнению экспертов, сильно заниженная. Дело в том, что Госавтоинспекция учитывает число аварий на проезжей части, а авария на тротуаре аварией уже не считается. А ведь самокатчики чаще всего гоняют именно по тротуарам.

В ПДД сейчас есть разграничения: электросамокат весом до 35 кг может находиться на тротуаре, а значит, он не приравнивается к участникам дорожного движения. Если вес самоката больше 35 кг, он должен находиться с правой стороны проезжей части.

Как отмечает Ян Хайцеэр, наказания и штрафы должны стать гораздо более суровыми для тех, кто управляет самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Если так оказалось, что владелец самоката кому-то его одолжил, и в итоге произошло ДТП, то владельцу самоката придется нести за это ответственность.

- Также, как несет ответственность владелец автомобиля, - замечает Ян Хайцеэр.

Он отметил, что придется перепрограммировать камеры фотовидеофиксации, чтобы они могли фиксировать нарушения самокатчиков.

- Потому что сотрудники ГИБДД после внесения изменений в законодательство на дорогу не выбегут, - отмечает Ян Хайцеэр.

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