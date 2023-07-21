Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2023 15:47

Обязательная регистрация и повышение штрафов: Минтранс предлагает жестче наказывать за нарушения при езде на электросамокатах

Сейчас максимальный штраф для нарушителей составляет 1500 рублей
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Минтранс предлагает ввести новые меры, которые позволят сделать более безопасными электросамокаты и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Минтранс предлагает ввести новые меры, которые позволят сделать более безопасными электросамокаты и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс предлагает ввести новые меры, которые позволят сделать более безопасными электросамокаты и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Речь об обязательной регистрации электросамокатов, повышении штрафов за опасную езду и об ограничении скорости обгона пешеходов.

Поправки в ПДД, касающиеся управления электросамокатами, были внесены в марте. По ним электросамокатам запрещено развивать скорость выше 25 км/ч, выезжать на автомагистрали. Теперь Минтранс хочет ограничить скорость обгона пешеходов до 10 км/ч. Также чиновники предлагают регистрировать электросамокаты и заносить их в единый электронный реестр. Это позволит выяснить, кто управлял самокатом, если он скрылся с места ДТП. Эксперты с этим согласны. По их словам только обязательная регистрация электросамокатов через сайт Госуслуги позволит их идентифицировать.

- Это необходимые меры, электросамокатов становится все больше, как и нарушений. И эту сферу необходимо регулировать, - рассказал корреспонденту KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он напомнил, что с инициативой о регистрации самокатов ранее выступал Национальный автомобильный союз и депутат Михаил Делягин. В Госдуму внесен законопроект. И вот, чиновники наконец откликнулись.

- Чиновники у нас бегут позади паровоза, - отметил он.

По его словам, сейчас штрафы в отношении самокатчиков действуют лишь на бумаге, прецедентов практически нет. Максимальный штраф - 1500 рублей. И это при том, что по данным МВД, только первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием электросамокатов (на 60% больше, чем в прошлом году). В этих происшествиях погибли 5 человек, еще 516 — пострадали. Статистика довольно условная и, по мнению экспертов, сильно заниженная. Дело в том, что Госавтоинспекция учитывает число аварий на проезжей части, а авария на тротуаре аварией уже не считается. А ведь самокатчики чаще всего гоняют именно по тротуарам.

В ПДД сейчас есть разграничения: электросамокат весом до 35 кг может находиться на тротуаре, а значит, он не приравнивается к участникам дорожного движения. Если вес самоката больше 35 кг, он должен находиться с правой стороны проезжей части.

Как отмечает Ян Хайцеэр, наказания и штрафы должны стать гораздо более суровыми для тех, кто управляет самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Если так оказалось, что владелец самоката кому-то его одолжил, и в итоге произошло ДТП, то владельцу самоката придется нести за это ответственность.

- Также, как несет ответственность владелец автомобиля, - замечает Ян Хайцеэр.

Он отметил, что придется перепрограммировать камеры фотовидеофиксации, чтобы они могли фиксировать нарушения самокатчиков.

- Потому что сотрудники ГИБДД после внесения изменений в законодательство на дорогу не выбегут, - отмечает Ян Хайцеэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меньше скорость и не пускать на пешеходные улицы: Депутаты хотят запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 18 лет

В Госдуме предложили запретить самокаты на пешеходных улицах (подробнее)

За электросамокаты взялись серьезно: правила ужесточают и вводят обязательные «машинные» номера

В России могут появиться новые наказания для самокатчиков-лихачей (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ