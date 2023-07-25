Один из крупнейших швейцарских банков закроет счета российских клиентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer уведомил живущих в России клиентов о скором закрытии их счетов. Об этом пишет журнал Forbes.

Сообщая об ограничениях для российских клиентов, кредитная организация использовала слово domiciled, что означает основное место жительства. Как отмечается в письме, отправленном российским клиентом, из-з нынешних обстоятельств и ограничений банк не может предлагать им «подходящие и комплексные услуги по управлению активами».

Julius Baer уведомил, что кредитные договоры, а также иные соглашения будут прекращены с 30 сентября текущего года, а все деловые отношения с клиентами, проживающими в России, прекратят действовать не позднее 31 декабря этого года, а после этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

Кроме того, с августа текущего года Julius Baer собираетмя ввести несколько дополнительных комиссий, среди которых квартальная плата за обслуживание в размере 2 250 франков (более 2,5 тысячи долларов).

Напомним, ранее появилось сообщение о том, швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, которые платят налоги в России.