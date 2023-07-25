В Донецке загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский» из-за обстрела ВСУ Фото: Борис КОКУРИН

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский». Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших нет, а на место происшествия уже выехали экстренные службы Донецка.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли детский сад в Макеевке. В результате происшествия никто не пострадал, а взрывной волной выбиты окна и повреждены деревья на прилегающей территории.

Помимо этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовское в Белгородской области, в результате чего повреждены четыре дома, одна хозяйственная постройка и линия газоснабжения. Аварийные бригады и экстренные службы сразу же начали работать над устранением последствий.