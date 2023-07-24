ВСУ обстреляли детский сад в Макеевке

Украинские военные обстреляли детсад в Макеевке Фото: Александр КОЦ

Здание детского сада в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Макеевки Владислав Ключаров в своем Telegram-канале.

В результате украинского обстрела никто не пострадал.

"Волной выбиты окна и повреждены деревья", - констатировал глава администрации.

Ранее 19 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что в результате обстрела ВСУ Макеевки пострадали годовалая девочка и ее беременная мать.

Сайт KP.RU также писал, что ВСУ атаковали здание детсада в Брянской области, погибших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окна в образовательных учреждениях региона будут покрыты бронированной пленкой на случай атак со стороны Украины.