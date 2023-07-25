ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого* Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделала адвокат Юлия Кузнецова.

Как передает ТАСС, адвокат сообщила, что во вторник, 25 июля, у Кагарлицкого* проходил обыск, на котором она присутствовала.

«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого*», - заявила она, отметив также, что расследование уголовного дела ведет ФСБ.

Напомним, ранее Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по статье об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Как писал сайт KP.RU, поводом для этого послужили высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.

*Признан в России иноагентом