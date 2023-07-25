Депутата от партии Зеленского заметили отдыхающим на Мальдивах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, депутат от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Аристов был замечен в июле этого года отдыхающим на Мальдивах в номере отеля, стоимость которого составляет по меньшей мере 2,7 тысячи долларов. Об этом сообщает украинское агентство журналистских расследований «Следствие инфо».

«Юрия Аристова … в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы», — сказано в заявлении со ссылкой на источники.

Напомним, в январе этого года лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была замечена в Дубае. По данным СМИ, политик провела там новогодние праздники. Источник уточняли, что экс-глава украинского правительства отмечала праздники на вилле пятизвездочного отеля Kempinski, который расположен на насыпном острове Палм-Джумейра.