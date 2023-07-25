Чешский генерал уличил Запад в отрыве от реальности при взгляде на Украину Фото: REUTERS

Западные страны оторваны от реальности и смотрят на украинский конфликт однобоко. Такое заявление сделал начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы.

Как заявил чешский генерал, при взгляде на противостояние Москвы и Киева западные политики опираются как правило на позицию официальных украинских лиц, а также британских и американских средств массовой информации.

«Мы также широко ссылаемся на отчеты Вашингтонского института изучения войны. И мало анализа реальных результатов, в том числе того, что представляет сама Россия», — приводит CZ Defence слова экс-начальника генштаба.

Шедивы также оценил наступление украинских войск, отметив, что они продвигаются очень медленно, а такое положение дел не отвечают оптимизму западных стран. «И по этим причинам я пытаюсь призвать нас осознать истинную реальность», — добавил он.

Напомним, ранее польские СМИ предрекли сокращение западной помощи Киеву после провала наступления украинских войск, отметив, что «ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами».