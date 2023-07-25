В Польше предрекли сокращение западной помощи Украине после провала наступления ВСУ

В Польше допустили сокращение западной поддержки Киева после провала наступления ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад может сократить финансовую и военную помощь Киеву после провала наступления ВСУ. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

«Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», - пишет издание.

Ранее министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

Тем временем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Владимира Зеленского. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.

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