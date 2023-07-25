Госдума приняла закон, упрощающий закупки для нужд военнослужащих в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, позволяющий Министерству обороны России осуществлять малые закупки для нужд подразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации, в любых формах. Это упростит процесс и ускорит поставки для военнослужащих.

Сейчас Минобороны, а также все другие спецзаказчики (ФСИН, МВД, Росгвардия, МЧС, СВР, ФСБ, ГУСП, ФСО, Росрезерв) вправе закупаться для нужд спецоперации у единственного поставщика. Новый закон позволит им заключать контракты о малых закупках в любой форме. Это необходимо для оптимизации и принимается в интересах обеспечения безопасности государства.

Закон позволит не только исключить ненужную бумажную волокиту, задерживающую поставки, но и оплачивать переданные товары непосредственно в местах выполнения задач, за наличные.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума рассматривает законопроект об обязательном госстраховании участников спецоперации.