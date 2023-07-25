Госдума вводит штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания во вторник, 25 июля, в третьем, финальном чтении приняла поправку о введении штрафов в размере до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации.

В Кодекс об административных правонарушениях вносят новую статью под номером 19.38, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по оповещению явиться на призывной пункт, а также неоказанию содействия в самой явке.

Как уточняется, штраф для должностных лиц составит от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам за такое правонарушение придется заплатить от 400 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Государственной думе РФ также допустили, что российские регионы смогут создавать унитарные предприятия, которые станут помогать силовикам во время проведения мобилизации, а также военного положения.