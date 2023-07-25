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НовостиОбщество25 июля 2023 12:27

Госдума вводит штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Штраф для должностных лиц составит от 60 до 80 тысяч рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдума вводит штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Госдума вводит штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания во вторник, 25 июля, в третьем, финальном чтении приняла поправку о введении штрафов в размере до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации.

В Кодекс об административных правонарушениях вносят новую статью под номером 19.38, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по оповещению явиться на призывной пункт, а также неоказанию содействия в самой явке.

Как уточняется, штраф для должностных лиц составит от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам за такое правонарушение придется заплатить от 400 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Государственной думе РФ также допустили, что российские регионы смогут создавать унитарные предприятия, которые станут помогать силовикам во время проведения мобилизации, а также военного положения.