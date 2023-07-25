Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожарный самолет типа Canadair упал во время борьбы с огнем в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбее. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

«Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», - заявил телеканал.

Сайт газеты «Этнос» сообщает, что на место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов. По данным издания, самолет греческий и им управляли два пилота, одному из которых 26 лет. Сайт ethnos.gr отмечает, что был слышен «очень громкий взрыв».

Ранее примерно 19 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров на острове Родос. Как сообщалось, это крупнейшая операция по эвакуации жителей и туристов в безопасные места в Греции. При этом, по оценке греческих властей, может потребоваться эвакуация для 30 тысяч жителей.