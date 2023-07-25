NYP: Пёс Байдена искусал семерых сотрудников Секретной службы США

За четыре месяца овчарка Коммандер Джо Байдена искусал семерых сотрудников Секретной службы Штатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У президента США Джо Байдена есть две собаки, овчарки, по кличкам Коммандер и Мейджор. Как оказалось, за четыре месяца Коммандер искусал семерых сотрудников Секретной службы Штатов, и один из пострадавших был госпитализирован. Об этом сообщило издание New York Post.

«Принадлежащая президенту Байдену немецкая овчарка Коммандер возрастом около двух лет покусала семерых человек за четыре месяца», - говорится в публикации.

Это стало известно благодаря внутренней переписке, попавшей в руки к консервативным активистам Judicial Watch. Также есть и детали. Например, одному из сотрудников Коммандер прокусил бедро и и руку, а другого агента собака покусала, когда Байден нарочно спустил её с привязи.

Также известно, что вместо защиты своих агентов, Секретная служба США пыталась замять это дело, скрывая документы о надругательствах над своими работниками со стороны семьи Байдена. Отметим, что Мейджор также регулярно кусал работников Белого дома, и когда это выяснилось - собаку пришлось изгнать с территории, отдав на попечение.

Ранее KP.RU сообщил, как Байден выгонял Мейджора из Белого дома после того, как общественности стало известно о нападениях пса на сотрудников.