Путин провёл совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провёл во вторник, 25 июля 2023 года, совещание по экономическим вопросам. Собрание с членами правительства прошло в формате видеоконференции, трансляция опубликована на официальных ресурсах пресс-службы Кремля.

«Отмечу, что в целом наши компании, предприятия, бизнес работают уверенно, устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что уже со второго квартала 2022 года ВВП России начал расти, прибавляя по 0,5-0,7% каждый квартал. К концу 2023 года специалисты ожидают, что ВВП страны вырастет примерно на 2%. Глава государства отметил, что двухпроцентный рост полностью перекроет снижение прошлого года.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в российскую экономику.