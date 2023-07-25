Мэр Кулемзин: пожилой мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пожилой мужчина получил ранение. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении.

Также глава Донецка заявил, что от обстрелов пострадало здание котельной на Краснознаменной улице и некоторые дома, автомобили и гаражи. Помимо этого была повреждена ЛЭП и газовая труба.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре города. Информации о пострадавших не поступало.