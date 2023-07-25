Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия направила официальные обращения к главам государств-членов БРИКС, с заявкой на вступление в организацию. Президент Республики Александр Лукашенко лично подписал все бумаги. Об этом сообщило агентство БелТА, со ссылкой на белорусское Министерство иностранных дел.

«Данное решение стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами. На сегодняшний день уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС. Данный список постоянно расширяется. И это не удивительно», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в странах БРИКС проживает более 40% всего населения планеты, и они обеспечивают более 30% мирового ВВП. Влияние организации на мировой арене будет только расти, и в Белоруссии не сомневаются в своём решении присоединиться к БРИКС.

Ранее KP.RU сообщил, что Эфиопия также подала заявку на вступление в БРИКС.