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НовостиОбщество25 июля 2023 18:07

Умер Михаил Мамедов, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Михаил Мамедов умер на приеме у врача в 71 год
Екатерина КОСОБОКОВА
Умер Михаил Мамедов, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей». Кадр из видео

Умер Михаил Мамедов, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей». Кадр из видео

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер в возрасте 71 года. Он скончался во время приема у врача. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным издания, в больницу на Рижском проезде режиссер пришел вместе с женой Людмилой. В медучреждении Мамедову стало плохо, врачи пытались ему помочь, а также вызвали бригаду скорой. Но та по приезде констатировала смерть режиссера.

Предварительно, Михаил Мамедов умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

Мамедов работал режиссером в нескольких театрах, а также снимал кино и сериалы, такие как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Паутина–2», «Такова жизнь», «Путейцы–2», «Грибной царь» и «Неистовый, яростный, бешеный…» и другие.

Сайт KP.RU ранее писал о кончине актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Орловского. Он скончался на 61-м году жизни в Благовещенске. Тело артиста неделю пролежало дома, так как он жил один. Скорее всего, Орловский умер от острой сердечной недостаточности.