Умер Михаил Мамедов, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей». Кадр из видео

Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер в возрасте 71 года. Он скончался во время приема у врача. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным издания, в больницу на Рижском проезде режиссер пришел вместе с женой Людмилой. В медучреждении Мамедову стало плохо, врачи пытались ему помочь, а также вызвали бригаду скорой. Но та по приезде констатировала смерть режиссера.

Предварительно, Михаил Мамедов умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

Мамедов работал режиссером в нескольких театрах, а также снимал кино и сериалы, такие как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Паутина–2», «Такова жизнь», «Путейцы–2», «Грибной царь» и «Неистовый, яростный, бешеный…» и другие.

Сайт KP.RU ранее писал о кончине актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Орловского. Он скончался на 61-м году жизни в Благовещенске. Тело артиста неделю пролежало дома, так как он жил один. Скорее всего, Орловский умер от острой сердечной недостаточности.