«Известия»: ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

В России введут ГОСТ на школьную форму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России в 2024 году будет введен ГОСТ на одежду для школьников. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на специалистов «Роскачества».

Сообщается, что финальная редакция стандарта на форму будет представлена, предположительно, во втором полугодии 2024 года. Главной целью введения стандарта является недопущение использования низкокачественных материалов для пошива школьной формы, уточнили в ведомстве.

Школьная форма должна быть удобной и эстетичной, соответствовать погодным условиям той местности где расположена школа. Также она должна носить светский характер.

Согласно стандарту, школьная форма состоит из блузки, жилета, пиджака, кардигана, джемпера, рубашки, свитера, платья, брюк и шорт.

В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Эволюция школьной формы в России: от гимнастерки к пиджаку, от платья «в пол» - до мини. Как на протяжении двух столетий менялась одежда учеников, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Белоруссии ввели школьную форму для учителей.