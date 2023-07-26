Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июля 2023 4:35

Группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав

Командир "Сатурн": группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Фото: REUTERS

Штурмовая группа украинских войск, пытаясь совершить попытку прорыва на позиции Вооруженных сил (ВС) России на Запорожском направлении, за два дня потеряла почти весь свой состав. Такое заявление в среду, 26 июля, сделал командира отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника», - приводит РИА Новости слова главы отряда.

Как сообщил «Сатурн», по радиоперехватам стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили эвакуацию. Однако эвакуировать смогли только личный состав, в результате чего много раненых украинских военных погибли.

Напомним, ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска накапливают силы в Снигиревке, предположительно, для штурма Днепра.