Группа ВСУ при попытке штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек Фото: REUTERS

Штурмовая группа украинских войск, пытаясь совершить попытку прорыва на позиции Вооруженных сил (ВС) России на Запорожском направлении, за два дня потеряла почти весь свой состав. Такое заявление в среду, 26 июля, сделал командира отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника», - приводит РИА Новости слова главы отряда.

Как сообщил «Сатурн», по радиоперехватам стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили эвакуацию. Однако эвакуировать смогли только личный состав, в результате чего много раненых украинских военных погибли.

Напомним, ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска накапливают силы в Снигиревке, предположительно, для штурма Днепра.