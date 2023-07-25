Глава администрации района Барбашов рассказал о накоплении сил ВСУ в районе Снигиревки. Фото: REUTERS

ВСУ накапливают силы в Снигиревке, предположительно, для штурма Днепра. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра», - сказал Барбашов РИА Новости.

Чиновник добавил, что сведения о подготовке ВСУ к форсированию водной преграды уже переданы командованию российской армии.

Ранее сообщалось, что российский рядовой уничтожил более десяти украинских военных. Это произошло в бою в районе Времевского выступа.

Тем временем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что чудовищные потери украинской армии приводят в ярость президента Украины Владимира Зеленского. Также эксперт отметил низкий «как никогда» боевой дух украинских военных.

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