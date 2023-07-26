Кеннеди-младший призвал налаживать диалог с Россией на высоком уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил о необходимости налаживать диалог с Россией на высоком уровне.

«У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», - заявил политик.

По его словам, на данный момент Вашингтон находится в потенциально экзистенциальной битве с Москвой, а у российской стороны тем временем «на тысячи больше» ядерных вооружений, чем у американцев.

Политик также напомнил о встрече Джона Кеннеди и Никиты Хрущева, которые, как он отметил, «добились необыкновенной дружбы друг с другом». «Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», - добавил он.

Кроме того, Кеннеди-младший обратил внимание на то, что никто из американских политиков не говорил с президентом России Владимиром Путиным в течение года, подчеркнув отсутствие каких-либо отношений Вашингтона и Москвы на высоком уровне.

Напомним, ранее Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден мобилизует резервистов для войны с Россией.