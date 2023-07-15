Роберт Кеннеди-младший: Байден мобилизует резервистов для войны с Россией

Американский политик Роберт Кеннеди-младший назвал мобилизацию резервистов в США подготовкой к войне с Россией. Фото: REUTERS

Решение президента США Джо Байдена о мобилизации резервистов для усиления НАТО в Европе является фактически подготовкой к военным действиям против России. Такое мнение высказал Роберт Кеннеди-младший, кандидат на выдвижение в президенты США.

«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», - написал политик в Twitter, комментируя решение действующего президента Байдена о призыве трех тысяч резервистов для расширения американского присутствия на территории Европы. Речь идет об операции «Атлантическая решимость».

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе завершился 12 июля 2023 года. На второй день члены альянса сделали ряд важных заявлений, которые касались Украины, России и Китая. Подводим главные итоги и разбираем мнения здесь на KP.RU.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что думает о прошедшем саммите НАТО и поставках западного оружия Украине.

Тем временем Байден не смог выговорить количество членов НАТО на саммите в Вильнюсе.