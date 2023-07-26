ФСБ задержала пропагандиста украинского нацполка «Азов»* в Хакасии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Хакасии сторонника украинских националистических структур, который занимался пропагандой деятельности нацполка «Азов»*. Об этом во среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике Хакасия.

«Задержан житель Абакана, 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мужчина распространял материалы, которые были направлены на пропаганду и оправдание деятельности «Азова»*. Как говорится в сообщении, житель Абакана с декабря прошлого года по январь этого года распространял пропагандистские материалы при помощи мессенджера Telegram.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Наказание за такое правонарушение предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Напомним, ранее пленный боевик «Азова»* признался в расстреле мирного жителя Мариуполя.

*Признан террористическим, запрещен в РФ