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НовостиПолитика26 июля 2023 7:13

Российские войска уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра

Погибли 33 украинских солдата и более 40 были ранены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра

Российские войска уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра

Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили позиции войск Украины в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. В результате погибли 33 украинских солдата, а также свыше 40 были ранены. Об этом в среду, 26 июля, заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое», - заявил представитель экстренных служб.

Кроме того, сообщается, что ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» была уничтожена командно-штабная машина Вооруженных сил Украины.

Напомним, накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия укрепила линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, расположенного в Запорожской области.