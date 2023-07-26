Российские войска уничтожили позиции ВСУ на правобережье Днепра Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили позиции войск Украины в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. В результате погибли 33 украинских солдата, а также свыше 40 были ранены. Об этом в среду, 26 июля, заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое», - заявил представитель экстренных служб.

Кроме того, сообщается, что ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет» была уничтожена командно-штабная машина Вооруженных сил Украины.

Напомним, накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия укрепила линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, расположенного в Запорожской области.