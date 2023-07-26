Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в среду, 26 июля, возложила цветы к Монументу Освобождения, который находится в Пхеньяне. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Монумент Освобождения расположен в столице КНДР на горе Моранбон. Он был воздвигнут в знак благодарности войнам Советского Союза, которые погибли при освобождении Корейского полуострова в 1945 году.

Напомним, российская делегация Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею днем ранее, во вторник, 25 июля, и пробудет там до четверга, 27 июля, для того, чтобы принять участие в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Как писал сайт KP.RU, в российском оборонном ведомстве ранее заявили, что данный визит будет укреплять сотрудничество Москвы и Пхеньяна, также это станет важным этапом развития в сфере военных связей.