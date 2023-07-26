Захарова: Россия оставляет за собой право жестко ответить на атаки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва оставляет за собой право на жесткий ответ на фоне террористических атак со стороны Киева. Такое заявление в среду, 26 июля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на совершенные в этом месяце украинские атаки на гражданские объекты в России, в том числе на атаку дронов в Москву и на Крымский мост, а также поселок Раздольное в Крыму, когда погибла 14-летняя девочка.

«Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Захарова заявила, что США вместе с Европейским союзом и Великобританией будут оплачивать попытки Киева наносить удары по Крымскому мосту.