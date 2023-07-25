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НовостиПолитика25 июля 2023 9:20

Захарова: США, Евросоюз и Британия будут оплачивать попытки атак на Крымский мост

Так она ответила на заявление главы МИД Украины Резникова
Роман ПОЛОСИКОВ
Захарова: США, Евросоюз и Британия будут оплачивать попытки атак на Крымский мост

Захарова: США, Евросоюз и Британия будут оплачивать попытки атак на Крымский мост

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и Британией будут оплачивать попытки Киева наносить удары по Крымскому мосту. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале.

— США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать, — говорится в сообщении.

Тем самым она ответила на слова главы МИД Украины Алексея Резникова, который заявил, что Киев намерен продолжать попытки нанесения ударов по Крымскому мосту. По его словам, таким образом Киев хочет сократить снабжение российских войск топливом и снарядами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия занимается подготовкой ответа Украине на теракт на Крымском мосту. Помимо этого прорабатываются меры, которые позволят повысить безопасность моста.