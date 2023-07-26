Молдавия сократит численность персонала российского посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства в Кишиневе. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 26 июля, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», - сказал глава ведомства.

Как заявил Попеску, причиной такого решения стали подозрения, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране». По его словам, представители дипмиссии уже были проинформированы о таких изменениях.

Напомним, днем ранее, 25 июля, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало российского посла в республики в Кишиневе Олега Васнецова для того, чтобы тот объяснил наличие антенн на здании диппредставительства, а обеспокоенность вызвала публикация молдавского интернет-ресурса, где заявили, что при помощи подобного оборудования якобы можно собирать конфиденциальные данные.