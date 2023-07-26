Рогов заявил о начале новой волны наступления ВСУ на Ореховском направлении, фото: соцсети

Киевские неонацисты пытаются прорвать линию боевого соприкосновения на Ореховском направлении, бросив на него «максимальные силы». Об этом заявил в своих социальных сетях глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожский фронт - началась вторая волна контрнаступа ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на Ореховском направлении», - написал Рогов.

Он уточнил, что ранним утром 26 июля 2023 года ВСУ нанесли массированные артиллерийские и авиаудары, после чего двинулись на штурм населённого пункта Работино. Основной удар же, по словам Рогова, был нанесён северо-восточнее этого поселения.

Ранее KP.RU сообщил, что даже по оценкам западных специалистов, вроде бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, итогом наступления ВСУ станут сотни тысяч погибших украинцев.