Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинцев Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что обещанное наступление ВСУ потерпело крах и привело к колоссальным потерям в рядах украинской армии.

“Украинцы не достигли никаких существенных успехов в наступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России”, — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон подчеркнул, что историкам, которые в будущем будут освещать текущий конфликт, будет сложно подобрать слова, чтобы описать “происходящее на Украине безумие”. Также он отметил, что российские войска в результате безуспешных атак ВСУ сами смогли продвинуться на нескольких направлениях. При этом, по его словам, продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч украинцев.

Напомним, генерал французской армии Доминик Делавард назвал “драматическим провалом” текущее наступление ВСУ. При этом, по его словам, из-за значительного преимущества российской армии как в личном составе, так и в вооружении и технике, иного финала и не стоило ожидать.

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди также отметил, что украинские войска не добились никаких результатов в ходе наступления, а агенты спецслужб США были в шоке от заявлений Джо Байдена, что Владимир Путин якобы проигрывает конфликт на Украине.