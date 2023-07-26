Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом

Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею 25 июля Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Пхеньян провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.

В Минобороны РФ подчеркнули, что переговоры российского генерала с северокорейским коллегой будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств.

"КНДР - важный партнер России, с которым нас связывает общие границы и богатая история сотрудничества", - заявил Шойгу перед началом переговоров с северокорейским ведомством.

Напомним, Шойгу прилетел в Северную Корею во вторник, 25 июля, для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской освободительной войны 1950-1953 годов. Министр обороны России пробудет в КНДР до четверга, 27 июля.

Ранее в среду российская делегация во главе с Шойгу возложила цветы к Монументу Освобождения на горе Моранбон в Пхеньяне.