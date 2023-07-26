Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с иностранной почты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ на последнем пленарном заседании весенней сессии в среду, 26 июля, приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, который среди прочего вводит запрет на регистрацию на российских сайтах при помощи иностранных сервисов электронной почты.

Изменения содержатся в инициативе, направленной на запрет иностранцам выступать владельцами российских новостных агрегаторов.

Как сообщал ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, изменение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где при регистрации указана аутентификация пользователя.

Уточняется, что такую регистрацию возможно пройти по номеру телефона, через портал «Госуслуг», при помощи Единой биометрической системы, а также через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах.

Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.