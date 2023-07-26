Афины из-за пожаров могут превратиться в пустыню Фото: REUTERS

Лесные пожары в столице Греции Афинах могут превратить город в пустыню, поскольку они стали возникать все чаще из-за изменения климата. Такое предупреждение опубликовали в издании Bloomberg.

— Если в этом или следующем году произойдет новый пожар, который, например, сожжет лесные массивы на горе Парнита, опустынивание начнется немедленно, — заявил профессор геологии Афинского национального университета Эфтимиос Леккас.

Он также добавил, что окружающие Афины сосновые леса и оливковые рощи, не дают городским службам времени на восстановление. Помимо Афин, превращение в пустыню Сахара может грозить и другим странам Южной и Юго-Восточной Европы, поскольку температура постоянно повышается, а осадков становится все меньше.

Правительство Греции пытается разрабатывать меры по борьбе с этим процессом и в долгосрочной перспективе будут выделяться деньги на восстановление лесов, а также на профилактические меры. Одним из способов борьбы может стать сокращение использования ископаемого топлива.

Ранее KP.RU рассказывал, как пожары в Греции уничтожают все на своем пути. Из-за природной стихии эвакуировано уже более 16 тысяч человек. За это время была зафиксирована рекордная температура +46,4 градуса по Цельсию.