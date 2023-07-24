Греция в огне: Как аномальная жара привела к катастрофе, уничтожающей все на своем пути

В Греции бушуют лесные пожары, которые вновь стали ЧП национального масштаба. Фото: REUTERS

Аномальная жара, обрушившаяся на Европу, привела к возникновению десятков лесных пожаров в Греции. Всего пожарные службы фиксируют 82 возгорания, из которых 64 начались в прошедшее воскресенье, 23 июля. Тогда в стране был зафиксированы самые высокие температуры за это лето - +46,4’C в в приморском городе Гитейо на юге страны.

Туристы покидают один из отелей курортного острова Родос. Фото: REUTERS

Огонь охватил не только континентальную Грецию, но и острова. Жители Родоса, Корфу и Эвии были вынуждены эвакуироваться. В министерстве климата и гражданской защиты сообщили, что чрезвычайная ситуация на Родосе привела к крупнейшей эвакуации из-за лесных пожаров в стране - более 16 тысяч человек доставили в безопасные места. Многие жаловались на проблемы с дыханием и потерю документов. Власти острова Эвии перевезли жителей четырех южных деревень в город Каритос, который пока находится вдали от огня.

Власти приняли решение об эвакуации местных жителей и туристов из опасных районов. Фото: REUTERS

- Ветер сильный, дым очень густой, из-за этого трудно дышать, - рассказал журналистам вице-губернатор Центральной Греции Гиоргос Келаидитис, который инспектировал остров Эвия. Последний раз северная часть острова пострадала от лесных пожаров в августе 2021 года.

Сейчас пожары полыхают на северо-востоке Корфу и в северной части Пелопоннеса, недалеко от города Эгио. На Корфу эвакуация была объявлена в 15 населенных пунктах. Пожары возникли горах в центральной части острова и стремительно движутся к побережью.

В тушении огня задействована авиация, но местные силы явно не справляются. Фото: REUTERS

Движение по национальной трассе Афины-Патры, идущая по побережью, перекрыто. Несколько туристических компаний отменили рейсы на Родос. Министерство иностранных дел Греции создала в аэропорту Родоса службу поддержки для туристов и местных жителей, которые потеряли во время экстренной эвакуации документы.

В аэропорту острова Родос в ожидании самолета люди вынуждены спать на полу. Для тысяч туристов отпуск был безвозвратно испорчен. Фото: REUTERS

Пожарные службы пытаются спасти от пожаров античные памятники архитектуры. Так, удалось локализовать огонь в районе древнего города Эпидаврос, где находится античный амфитеатр и храм Асклепия.

Метеорологи прогнозируют, что в начале этой недели жара немного спадет. Температура опустится до +38’C. Но затем Грецию ждут новые рекорды.

Пожарные отпаивают водой спасенного кролика. Фото: REUTERS

Власти Евросоюза оказывают помощь греческому правительству в борьбе с огнем. Более 450 пожарных и семь самолетов были отправлены на тушение лесных пожаров, сообщил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисами Янез Ленарчич.

Спутниковый снимок греческого острова Родос, охваченного пожарами. Фото: REUTERS

Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос накануне предложил обратиться за помощью к России, которая могла бы предоставить российские самолеты-амфибии Бе-200.

«Без "Бериев" ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…», — написал в своем Twitter Камменос.

Метеорологи прогнозируют, что рекордная жара в ближайшие дни несколько отступит - до +38 С. Фото: REUTERS

Ранее российские спасатели неоднократно принимали участие в тушение лесных пожаров в Греции, после чего Бе-200 получили название «Берии».