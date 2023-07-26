Госдума разрешила размещать велосипедные дорожки в рекреационных зонах Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющий размещать ряд спортивных, игровых и прогулочных объектов на территории рекреационных лесных зон. Приняли законопроект сразу и в первом, и во втором чтениях.

Согласно документу, на лесных территориях можно будет размещать велосипедные дорожки, лыжные трассы, роллерные трассы, оборудованные пешеходные тропы, детские и спортивные площадки, с учётом маломобильных групп населения.

Дополняется статья 41 Лесного кодекса РФ, чтобы прописанные в ней ограничения не касались вышеупомянутых объектов. В лесах также можно будет устанавливать объекты благоустройства, вроде урн, беседок, лавочек, фонарных столбов и туалетов.

Отдельно подчёркнуто, что площадь таких объектов не должна превышать один гектар, и закон не допускает строительства жилых домов, гостиниц, апартаментов или других зданий.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума запретила регистрироваться на российских сайтах при помощи иностранной почты.