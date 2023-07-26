Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска успешно отразили попытку ВСУ прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении в районе Работино.

"На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка Гвоздика", — следует из новой сводки о ходе спецоперации на Украине.

Основной удар командование ВСУ решило провести на соседнем, Ореховском направлении. В этом районе противник задействовал большую ударную группировку из десятков единиц бронетехники и сотен бойцов. Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили 22 танка, 10 бронированных машин пехоты, а также более 100 украинских военнослужащих.

Напомним, командование ВСУ сконцентрировало основные ударные силы именно на запорожском направлении и активно, но безуспешно пытается прорвать линию обороны ВС РФ. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, уже к началу июля украинская армия потеряла в ходе штурмов более 20 тысяч солдат.