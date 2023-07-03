Балицкий заявил, что ВСУ потеряли при наступлении в Запорожье 20 тысяч человек Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления на Запорожском направлении более 20 тысяч военнослужащих, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», – написал он в Telegram.

Врио главы Запорожской области призвал жителей региона сохранять спокойствие, поскольку оборона российских войск очень сильна. По его словам, ВС России «разбивают» противника по всем направлениям, периодически отбрасывая его и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Как отметил Балицкий, ВСУ не удалось добиться каких-либо успехов в Запорожье. Киев имитирует боевые действия, которые оборачиваются большими потерями, добавил он.

Напомним, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ вновь пошли в наступление в Запорожской области, однако не смогли прорвать российскую оборону и потеряли несколько танков и боевых машин пехоты.

В Белом доме заявляли, что наступление ВСУ не имеет успехов из-за плохой погоды и обороны России.

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