Более 50 чёрных дельфинов погибли в Австралии, когда их выбросило на берег Фото: Олег УКЛАДОВ

51 чёрный дельфин, иначе называемые «гринды», оказались выброшены на берег в Австралии, на пляж Чейнс-Бич. Все они погибли, и сейчас волонтёры пытаются помочь ещё почти полусотне их сородичей, которые также оказались на мелководье. Об этом сообщили власти штата Западная Австралия.

«К сожалению, 51 дельфину не удалось выжить», - заявили в департаменте охраны природы и сохранения биоразнообразия штата.

На пляже разбили лагерь специалисты ведомства, вместе с группой волонтёров. Они пытаются спасти ещё 46 чёрных дельфинов.

В водах вокруг Австралии обитает несколько крупных стай гриндов, и их достаточно часто выбрасывает на берег, в том числе в Новой Зеландии. Чёрные дельфины - крупные создания, достигающие восьми метров в длину и веса около 800 килограммов. Они водятся во всех океанах и морях, кроме полярных, но нечасто выплывают к берегу.

Ранее KP.RU сообщил, что специалисты узнали о возможности дельфинов сюсюкаться со своими детёнышами, как это делают люди с детьми.