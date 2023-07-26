Володин: спецоперация сплотила россиян и усилила консолидацию вокруг президента Фото: Иван МАКЕЕВ

Спецоперация сплотила всю Россию и усилила консолидацию общества вокруг президента Владимира Путина. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании.

— Специальная военная операция сплотила страну, усилила консолидацию общества вокруг нашего президента. Надо сказать, что независимо от партийной принадлежности все депутаты Государственной думы поддержали специальную военную операцию, — заявил Володин.

Он также отметил, что все едины в понимании того, что будущее России зависит от достижения целей спецоперации, поэтому депутатам необходимо руководствоваться этим и в будущем.

Володин также назвал начало специальной военной операции «единственно правильным решением», которое глава государства принял «на опережение». Он подчеркнул, что Запад уже давно превратил Украину в плацдарм для противостояния с Россией.

Ранее сам Владимир Путин заявил, что в столь непростые времена для России, граждане проявили мощную консолидацию, а также желание укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства.