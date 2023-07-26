ФАС предостерегла от публичных заявлений о повышении цен на гречку в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После заявления о подорожании гречки в России Федеральная антимонопольная служба выступила с предостережением от подобных слов. Они могут быть восприняты как побуждение к росту цен на рынке, сказано в сообщении на сайте ведомства.

ФАС также подчеркнула, что из-за подобных заявлений может начаться ажиотажный спрос со стороны населения. Помимо этого, в ведомстве предупредили, что если будут обнаружены признаки установления экономически необоснованных цен на гречку, то моментально будут применяться определенные меры.

Стоит отметить, что ранее с заявлением о подорожании гречки выступил глава ИКАР Дмитрий Рылько, который спрогнозировал повышение цены на десять процентов к сентябрю 2023 года.

Антимонопольная служба намерена пресекать подобные недобросовестные случаи, а само предостережение — просто мера предупреждения производителей, которая должна пресечь нарушение антимонопольных законов в России.

Ранее ФАС предложила увеличить на восемь процентов цену на газ в России с первого июля 2024 года. При этом индексировать тарифы на газ в документе предложили с июля 2025 года.