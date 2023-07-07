ФАС предложила на 8% увеличить цены на газ в России c 1 июля 2024 года

ФАС предложила увеличить цены на газ в России на 8% c 1 июля 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением по увеличению оптовых цен на газ как для промышленности, так и для населения на 8% с 1 июля 2024 года. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, тарифы на голубое топливо предлагается индексировать и с 1 июля 2025 года. Размер увеличения также может составить 8%.

В ФАС пояснили, что изменение оптовых цен на газ с 1 июля следующего года будет плановым, а также произойдет впервые за полтора года. Предполагается, что полученные деньги будут направлены на социальную газификацию субъектов РФ, а также на возведение новых газопроводов.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что ФАС России утвердила индексацию цен на газ для всех потребителей. Цена на голубое топливо в РФ с 1 декабря 2022 года была увеличена на 8,5%. В ведомстве тогда заверяли, что рост тарифов на газ в стране в любом случае окажется ниже уровня инфляции.

В декабре прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое делает бессрочной программу социальной газификации, а также распространяет ее действие на медучреждения и образовательные организации.