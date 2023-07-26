Премьер Эфиопии выразил заинтересованность в развитии отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит делегации из Эфиопии в Россию для участия в саммите «Россия-Африка» будет способствовать укреплению и развитию отношений двух стран. Такое заявление сделал премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

— Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли, — заявил премьер Эфиопии.

Он также добавил, что его страна заинтересована в развитии двусторонних отношениях с Россией, как с братской страной. Аби Ахмед Али считает, что они будут касаться и региональных вопросов двух государств.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит многолетнюю дружбу с Эфиопией, которая основывается на взаимоуважении и учитывает интересы двух государств.