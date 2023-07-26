Путин: Россия высоко ценит многолетние дружественные отношения с Эфиопией

Путин заявил, что Россия высоко ценит многолетние дружественные отношения с Эфиопией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али заявил, что Россия высоко ценит многолетние дружественные отношения с Эфиопией.

“Очень рад всех вас приветствовать в Санкт-Петербурге. И в начале хотел бы сказать, что мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга”, — сказал российский лидер в самом начале встречи.

Путин подчеркнул, что российская сторона тщательно подготовилась к визиту премьера Ахмеда Али и разработала большой пакет документов по расширению сотрудничества в самых различных сферах: от авиасообщения до ядерной энергетики.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля будет проходить саммит “Россия - Африка”. Некоторые лидеры африканских стран, в том числе президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, начали приезжать в Россию за день до мероприятия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что этот саммит очень важен как для России, так и для африканских партнеров.