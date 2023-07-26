«Аль-Хадас»: президент Нигера отказался подать в отставку под давлением мятежников Фото: REUTERS

Несмотря на давление мятежников, президент Нигера Мохамед Базум отказывается подписывать документ о своей отставке. Об этом рассказали в эфире телеканала «Аль-Хадас».

Напомним, что ранее вооруженные мятежники захватили в заложники президента Республики и требовала его срочно отставки, после его решения об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Изначально мятежники заблокировали дворец главы государства, однако в офисе президента заявили, что армия Нигера не стала поддерживать вооруженный антигосударственный мятеж. Некоторые СМИ публиковали информацию о том, что стороны конфликта ведут переговоры, которые могут урегулировать волнения.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка военного переворота в Нигере за время правления Мохамеда Базуми. Первый случай произошел еще в марте 2021 года, за два дня до инаугурации нынешнего президента. Тогда мятежники устроили стрельбу возле президентского дворца, но армии Республики удалось быстро задержать и арестовать нарушителей.