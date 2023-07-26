CNN: Хантер Байден не пойдет на сделку со следствием по делу о неуплате налогов Фото: REUTERS

Сын нынешнего президента США Хантер Байден отказался заключать сделку с американской прокуратурой по делу о неуплате налогов. Об этом рассказала телекомпания CNN со ссылкой на представителей обеих сторон.

Ожидалось, что 26 июля на заседании Хантер Байден должен был признать свою вину в преступлении, но сделка сорвалась. Подробностей и причин этого не сообщается. На телеканале отметили, что ранее в ходе заседания обвиняемый лично подтвердил, что хотел признать вину.

Ранее также сообщалось, что Байден-младший считал важным взять на себя ответственность за ошибки и признать вину по трем пунктам обвинения. Его адвокат Кристофер Кларк заявил, что преступления его доверитель совершил в сложный для себя период потрясений и зависимости, но сейчас он надеется продолжить свою реабилитацию и двигаться дальше.